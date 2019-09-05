Минтранс уверен в востребованности самолетов размерности SSJ 75

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Самолеты вместимостью до 75 кресел востребованы на рынке, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

"Рынок сегодня считает, что такого рода воздушные суда будут востребованы. Мы, готовясь к Госсовету, который проходил вчера на полях ВЭФ, действительно смотрели и анализировали спрос на региональные перевозки. Могу вам сказать, что сегодня авиационная отрасль испытывает острый дефицит воздушных судов емкостью в диапазоне от 19 до 50 кресел, возможно, 70 кресел", - отметил он.

По его словам, сегмент в размерности самолетов до девяти кресел удовлетворяется L-410, а вот сегмент размерностью от 30 до 50 и до 75 кресел "нашей промышленностью пока сегодня не закрыт".