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ВЭФ-2019

Минтранс предлагает передать техосмотр официальным дилерам

Сейчас пройти техосмотр можно пройти в пункте станции технического обслуживания, аккредитованном Российским союзом автостраховщиков
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению технического осмотра автомобилей и предлагает передать процедуру официальным дилерам, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас пройти техосмотр можно пройти в пункте СТО, аккредитованном Российским союзом автостраховщиков.

"Мы помним, когда принималось решение о том, чтобы модифицировать процедуру техосмотра, отдать ее тем или иным частным предприятиям. Сейчас мы критикуем то, что получилось. Но наша жизнь - это последовательность шагов. Если какой-то шаг по истечении времени показал себя не с лучшей стороны, значит, надо делать следующий - в сторону, вперед. Вернуться к той системе, которая была, тоже невозможно", - сказал Дитрих. По его мнению, проводить техосмотр может официальный дилер при техническом обслуживании автомобиля. "Параллельно с этим у многих дилеров есть услуга, которая стоит совсем недорого. Называется "Инфекционный сервис". Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту. Но раз он дилер, и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами", - пояснил министр.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичВЭФ-2019
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