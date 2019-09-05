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Путин проверит, как строится космодром Восточный

Президент также проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

"Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский", - сообщила пресс-служба Кремля. Также уточняется, что "после ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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