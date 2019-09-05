Банк "Открытие" прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 0,9-1%

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2019 году может составить 0,9-1%, инфляция к концу года может замедлиться до 3,8%. Такое мнение высказал глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу RT на полях Восточного экономического форума.

"По нашей оценке, в текущем году темпы роста ВВП России составят порядка 0,9-1%. При этом инфляция уже к декабрю может замедлиться до 3,8%. Эти ориентиры достаточно близки к тем показателям, о которых заявили в Минэкономразвития, - сказал он. - На наш взгляд, важную роль сыграет глобальное экономическое торможение. Международные рынки, торговля и мировой ВВП в ближайший год замедлятся. В связи с этими общемировыми кризисными явлениями мы ожидаем, что рост экономики России в 2020 году не достигнет отметки 2% и составит примерно 1,5-1,7%".

При этом, по словам Задорнова, рубль до конца года может укрепиться относительно доллара и евро. "С точки зрения отношения американской и европейской валют к рублю, на ситуацию будет влиять изменение цен на сырье. В принципе, до конца года рубль от сегодняшних значений должен даже несколько укрепиться. В дальнейшем все будет зависеть от того, как долго может продлиться снижение сырьевых цен и замедление мировой экономики", - отметил он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что его ведомство сохранит прогноз, согласно которому экономический рост в 2019 году ожидается на уровне 1,3%, несмотря на понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2%.