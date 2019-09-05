Ведущую к лагерю "Безенги" дорогу в Кабардино-Балкарии отремонтируют в 2020 году

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют завершить реконструкцию участка дороги "Бабугент-Безенги", которая ведет к альпинистскому лагерю "Безенги", в 2020 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" начата реконструкция участка региональной автомобильной дороги "Бабугент - Безенги" протяженностью 12,3 км. Срок исполнения работ 2019 -2020 годы", - говорится в сообщении.

К настоящему времени на участке дороги уложено более 1,5 км двухслойного асфальтобетонного покрытия. Одновременно ведутся работы по устройству водопропускных труб, подпорных стенок, идет усиление откосов дорожного полотна. "На этот год запланирован ремонт 4,6 км, оставшиеся 7,7 км будут введены в эксплуатацию в 2020 году", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.