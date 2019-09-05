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Костин прогнозирует инфляцию в России на уровне 3-4% по итогам 2019 года

Глава ВТБ также считает, что ипотечные ставки в начале 2020 года могут опуститься до 9%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России может составить 3-4% по итогам 2019 года, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава банка ВТБ Андрей Кoстин.

"Наши эксперты считают, что уровень может быть между 3% и 4%, вполне реалистичная цифра. Что, конечно, дает возможность для дальнейшего снижения ставок в России, что позитивно должно сказаться на экономическом росте", - отметил он.

Ранее в ходе Восточного экономического форума Костин говорил, что в случае, если инфляция удержится на уровне 3%, то ставка по ипотеке не должна превышать 8%, а ключевая ставка ЦБ - 5%. По мнению главы ВТБ, в начале 2020 года ипотечные ставки могут опуститься до 9%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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РоссияКостин, Андрей Леонидович
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