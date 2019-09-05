УФАС уличила в сговоре две компании по вывозу твердых коммунальных отходов в Перми

ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Управление антимонопольной службы Пермского края уличила в сговоре на торгах две пермские компании по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), им грозят штрафы от 18 до 93 миллионов рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба УФАС региона.

Весной 2019 года пермское УФАС возбудила антимонопольное дело по признакам сговора на аукционе по вывозу ТКО в границах территории Александровского муниципального района, города Березники и Кизеловского городского округа Пермского края. По данным ведомства, в ходе проведения расследования было установлено, что ООО "Сана-М" и ООО "Босфор" подали свои заявки на участие в торгах с одного IP-адреса с разницей в три секунды. Кроме того, первые части заявок были идентичны друг другу за исключением одного места, где была исправлена орфографическая ошибка.

"Комиссия антимонопольной службы огласила сторонам дела резолютивную часть решения - установлено, что компании вступили в сговор и координировали свои действия на торгах, что привело к минимальному снижению стоимости контракта (на 0,5%) и победе ООО "Босфор". Почти сразу после заключения контракта с ПКГУП "Теплоэнерго", ООО "Босфор" передало часть контракта на субподряд второму участнику картеля - ООО "Сана-М".Обеим компаниям грозят штрафы в размере от 1/10 до 1/2 от цены контракта, которая составила свыше 186 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Также, по информации пресс-службы ведомства, должностные лица, допустившие нарушение, могут быть привлечены к ответственности. "Если смотреть глобально, то стоимость контракта является одним из параметров установления тарифов для жителей края, соответственно, если бы при проведении аукционов не было бы сговоров, а значит, снижение максимальной стоимости контракта было бы большим, это могло бы привести к уменьшению тарифа на вывоз мусора", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Пермского УФАС Марины Кудрявцевой.