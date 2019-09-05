Компания Sinomec открыла отделение в городе Санья на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Китайская энергетическая инжиниринговая корпорация China Sinomec, входящая в список 500 крупнейших предприятий мира по версии американского журнала Fortune, открыла отделение в городе Санья южной китайской провинции Хайнань. Как сообщает местный информационный портал "Наньхайван", данный шаг будет способствовать развитию новой энергетики в провинции с учетом тех преимуществ, которые дает реализация проектов создания на острове пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта.

China Sinomec входит в число ключевых государственных предприятий Китая, находящихся в прямом подчинении центральных властей. На протяжении многих лет эта компания получала наивысшую оценку правительства с точки зрения эффективности управления. В сферу ее деятельности входят энергетика, инвестиции, энергетическая инженерия, научные исследования в области энергетических технологий и многие другие направления, включая проекты в сфере экологически чистого производства, химической промышленности и переработки.

"Хайнань занимается ускорением создания пилотной зоны свободной торговли и свободного торгового порта с китайской спецификой. Опираясь на сильную поддержку государства, инвестиционная среда Хайнаня также становится более открытой. Все это привлечет больше капитала и технологий, привлечет больше талантов мирового уровня, что будет способствовать продвижению развития хайнаньской экономики", - приводит портал слова генерального директора отделения компании на Хайнане Ли Шуанхуэя.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.