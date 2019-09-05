Лимаренко заявил, что ипотека под 2% решит вопрос с дорогим жильем на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Запуск программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых поможет молодежи Сахалинской области решить проблему с приобретением жилья. Об этом заявил в четверг журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко во время V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, пояснив, что на сегодняшний день жилье в регионе достаточно дорогое и неподъемное для молодых семей.

По стоимости жилья Сахалинская область входит в список лидеров не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране наравне с Москвой. Средняя цена за 1 кв. метр на первичном рынке составляет более 100 тыс. рублей. На вторичном стоимость кв. метра в среднем составляет от 60 тыс. или может не отличаться от первичного.

"Мало того, что у нас большой процент ветхих и аварийных домов, о чем я уже доложил президенту, так и само по себе жилье в Сахалинской области очень дорогое, особенно новое. Это особенность островного региона - многие строительные материалы к нам приходится завозить морем, что приводит к их удорожанию. Соответственно, приобрести квартиру для молодой семьи - чрезвычайно сложная задача, а ведь для закрепления людей в области и на Дальнем Востоке в целом очень важно как можно быстрее решить жилищный вопрос. И поручение президента разработать и запустить льготный ипотечный продукт - важнейший шаг в этом направлении, очень актуальный для федерального округа и нашего субъекта", - прокомментировал глава региона.

По словам Лимаренко, ипотека под 2% годовых хоть и актуальна для всех субъектов Дальнего Востока, но для Сахалинской области имеет наибольшее значение.

Президент страны Владимир Путин объявил на ВЭФ о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых сроком на пять лет, которая начнется уже в этом году. Он пояснил, что это связано с необходимостью просчитать объемы финансирования, источники на будущее. Глава государства отметил, что данная программа будет распространяться на первичный рынок жилья, а также на индивидуальное строительство граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.