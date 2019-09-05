"Транснефть" пока не получала подтвержденные претензии экспортеров после ЧП на "Дружбе"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Транснефть" пока не получала подтвержденные документально претензии или требования грузоотправителей из-за загрязнения "Дружбы", определяется общий размер причиненного компании ущерба. Об этом говорится в материалах "Транснефти".

"На настоящий момент отсутствуют заявленные к "Транснефти" подтвержденные документально претензии или требования грузоотправителей", - говорится в сообщении.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. Загрязнение хлорорганикой может приводить к выводу из строя оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и угрожает коррозией труб. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В настоящее время "Транснефть" обсуждает с партнерами компенсацию ущерба из-за загрязнения нефти. В июле совет директоров компании утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. В "Транснефти" также отмечали, что механизм урегулирования компенсаций будет общим для всех грузоотправителей.

По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей.