Российская венчурная компания до конца года создаст два новых инвестфонда

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Российская венчурная компания" (РВК) до конца 2019 года планирует создать два новых инвестиционных фонда в образовании и медицине общим объемом свыше 11,5 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор РВК Александр Повалко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас на финише создание двух фондов по образовательным технологиям и медицине. Они формируются на деньги государственных программ, под кураторством Минэкономразвития и Минпрома. Объем одного фонда - 7 млрд рублей, второго - 4,5 млрд рублей. До конца года эти фонды будут созданы. В этом году подпишем все документы, в этом же году первый транш будет доведен до нас. Но первые проекты будут профинансированы в следующем году", - сказал Повалко.

Он отметил, что Фонд образовательных технологий получается "достаточно узким, нацеленным именно на рынок продуктов, связанных с образованием, с его эффективностью, но у него достаточно широкий спектр решений, начиная с раннего развития и заканчивая сопровождением карьеры и переподготовкой".

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.