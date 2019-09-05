Модернизация туристической инфраструктуры Нижнего Новгорода потребует около 9 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Модернизация туристической инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2024 года потребует около 9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Модернизация туристической инфраструктуры включает, в частности, развитие улицы Черниговской и Нижневолжской набережной, развитие Гребного канала, музеефикацию Нижегородского кремля, строительство фуникулера для формирования кольцевого маршрута. Для реализации проекта до 2024 года мы запросили федеральное финансирование на сумму около 9 млрд рублей", - сказал Никитин.

По его словам, регион подготовил пакет заявок на финансирование туристических проектов до 2024 года. Их общая стоимость оценивается в 30 млрд рублей. Около 14 млрд рублей планируется направить на развитие кластера "Арзамас - Саров - Дивеево", который ориентирован на паломнический туризм.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.