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ВЭФ-2019

Хабаровский край до конца года увеличит собственные доходы на 3 млрд рублей

Глава региона Сергей Фургал сообщил, что в крае увеличиваются расходы на социальную сферу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Собственные доходы Хабаровского края до конца 2019 года увеличатся на 3 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор края Сергей Фургал.

"Поставлена задача увеличить собственные доходы еще на 3 млрд [рублей]. На сегодня дополнительно собственных доходов край заработал 5,2 млрд рублей. По итогам семи месяцев собственные доходы составили 77,1 млрд рублей", - сказал он.

Государственный долг Хабаровского края составляет в настоящее время 52 млрд рублей, с начала года он сократился на 2 млрд рублей, в том числе за счет оптимизации расходов, контроля за ними, улучшения управляемости, жесткого подхода к предоставлению льгот предприятиям, сказал Фургал. "Есть еще один обнадеживающий фактор: на 2019 год дефицит бюджета был заложен 10%, сейчас прогнозно закладываем дефицит бюджета 8,6%", - сказал Фургал.

Он добавил, что в регионе при этом не урезаются расходы на социальную сферу, а даже увеличиваются. В этом году - на 2,4 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайВЭФ-2019
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