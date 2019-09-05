ЦБ обнаружил вывод активов из банка "Иваново"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в коммерческий банк "Иваново", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению АО КБ "Иваново" установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем неправомерного завышения стоимости приобретенного по отступному имущества, и кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства", - указал ЦБ.

Оценка, проведенная временной администрацией банка "Иваново", показала, что активы организации не превышают 1,8 млрд рублей. В то же время обязательства банка достигают 2,4 млрд рублей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена ЦБ в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Коммерческий банк "Иваново" лишился лицензии 5 апреля 2019 года за проведение "схемных" операций, направленных на искусственное поддержание собственного капитала. Кроме того, банк допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ.