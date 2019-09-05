В ЦБ назвали утечки данных из банков "каплей в море"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем данных клиентов, "утекающий" из банков, значительно меньше баз телефонных мошенников, которые выманивают деньги у граждан с помощью социальной инженерии. Об этом сказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на конференции по информационной безопасности финансовой сферы.

"Традиционно всегда банки обвиняют в том, что они не заботятся о своих клиентских базах. Что вот у банков утекла клиентская база и теперь по ним работают обзвонщики. Наш анализ показывает, что это далеко не так. Объем данных, который утекает у банков - отрицать, естественно, это бесполезно и не нужно, и действительно есть факты утечки - но объем тех данных, которые утекли, и объем обзвона по социальной инженерии - это несопоставимые цифры", - сказал он.

"То, что утекло у банков - это капля в море и это в основном удар по сильно обеспеченным слоям населения. Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека. Но дальше идет самая обыкновенная техника", - добавил Сычев.

По его словам, этот вид мошенничества процветает за счет дешевизны этого вида криминального бизнеса и постоянной подпитки базами данных для обзвона. "А это довольно большое количество информационных систем, откуда это можно достать. И третье, - это быстрый способ вывода денег", - заключил Сычев.