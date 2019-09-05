Ученые из Шотландии будут анализировать данные о нефтегазовых месторождениях с помощью AI

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Исследователи из Абердинского университета в Шотландии планируют использовать модели искусственного интеллекта для анализа и обработки данных о нефтегазовых месторождениях, сообщает портал Energy Live News.

В нефтегазовой отрасли ежедневно генерируется 2,5 квинтиллиона новых данных, однако только 1% из них впоследствии анализируется для выявления актуальных трендов и их интерпретации на практике. В рамках нового проекта ученые нацелены внедрить алгоритмы машинного обучения для обработки массивов big data для нефтегазовой промышленности Северного моря.

Проект финансируется центром нефтегазовых инноваций (OGIC), компанией HyperDAP, занимающейся разработкой программного обеспечения, и центром данных и искусственного интеллекта The Data Lab. Ожидается, что применение передовых AI-алгоритмов позволит существенно повысить скорость и качество обработки данных, выявить существующие зависимости и тренды, а также использовать полученные выводы на практике.