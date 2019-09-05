Украина добилась разрешения на экспорт яблок и груш в ЕС

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Украина получила право возобновить приостановленный ранее экспорт фруктов и овощей в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил в четверг директор департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Государственной службы страны по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Андрей Челомбитко.

"В результате работы, проведенной Госпродпотребслужбой с Европейской комиссией по предоставлению беспрепятственного экспорта фруктов и овощей, определенных директивой Совета ЕС, Украина включена в список стран, которые могут экспортировать фрукты и овощи в ЕС", - написал он в Facebook.

Челомбитко уточнил, что речь идет о яблоках, грушах, сливах, перце, паслене эфиопском, томатах и баклажанах.

Импорт ряда овощей и фруктов из Украины ЕС прекратил 1 сентября из-за директивы Евросоюза об усилении защиты от вредных карантинных организмов. По оценкам экспертов, в случае сохранения запрета на продажу в Европу овощей и фруктов потери только украинских производителей яблок могли за сезон составить $4-5 млн, то есть около 15% всей их экспортной выручки, а поставщиков тепличных овощей - порядка $4 млн в год.