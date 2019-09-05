Привлечь кадры и молодежь. Путин снизил до 2% ставку по ипотеке для Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".
По данным Минвостокразвития, льготную ипотеку смогут получить 17,8 тыс. нуждающихся в жилье молодых семей. В министерстве отметили, что субсидирование льготной ставки по ипотеке потребует ежегодных расходов из федерального бюджета порядка 2,18 млрд рублей.
Представители банков поддержали инициативу главы государства о льготном ипотечном кредитовании молодых семей на Дальнем Востоке, отметив при этом, что сначала необходимо разработать соответствующие механизмы.
Президентская поддержка
"Мы вчера с коллегами - руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент напомнил, что недавно на Дальнем Востоке была введена льготная ставка по ипотеке, ее размер составляет 5%, что ниже, чем в среднем по стране. "Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно", - сказал Путин.
При этом он предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести льготную ипотечную ставку не получится. "Это потеряет смысл, потому что цель этой меры - привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", - сказал глава государства.
Путин высказал предложение запустить на Дальнем Востоке программу льготного ипотечного кредитования "уже в этом году сроком на 5 лет". Он пояснил, что это связано с необходимостью просчитать объемы финансирования, источники на будущее. Глава государства отметил, данная программа будет распространяться на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.
По мнению российского лидера, первая и ключевая задача развития Дальнего Востока - это поддержка молодежи. Необходимо сделать все, чтобы молодые люди на этих территориях имели самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие "близкого для них Дальнего Востока", отметил президент. По этой причине на первый план выходит строительство комфортного и доступного жилья, добавил он.
Для каждой второй семьи
Механизм выдачи льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей регионов Дальнего Востока планировалось запустить до конца 2019 года. Финансировать операторов программы льготной ипотеки будет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Операторы программы - банки, ипотечные агентства - будут получать средства под госгарантии регионов и выдавать кредиты людям. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".
В представленной на ВЭФ презентации Минвостокразвития приводится пример среднестатистической семьи с двумя работающими супругами, доход которой составляет 55,5 тыс. рублей. За вычетом налогов и прожиточного минимума от этого дохода остается 21,2 тыс. рублей. Это меньше, чем ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру при обычной ипотеке под 9,1% - он составляет 27 тыс. рублей. Взять такую ипотеку может только каждая десятая молодая семья, тогда как льготную под 2% может себе позволить каждая вторая. При этом ежемесячный платеж составит 16,1 тыс. рублей.
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) будет координировать выдачу льготной ипотеки жителям макрорегиона через региональные ипотечные агентства, сообщили в четверг в пресс-службе фонда. "Кредиты под 2% годовых будут выдаваться через региональные ипотечные агентства. Фонд выступит в роли единого оператора, координирующего их работу", - говорится в сообщении.
Банки готовы поддержать
Представители крупнейших российских банков уже заявили о том, что готовы принять участие в новой программе ипотечного кредитования, о запуске которой объявил президент РФ.
Так, глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк готов поддержать новую инициативу. "Но сначала правительство должно разработать, наверное, методологию этого всего", - сказал он.
В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что "на такую ипотеку будет высокий спрос". "Но пока рано обсуждать, так как непонятен механизм и объемы", - сказал он.
На вопрос о желании участвовать в данной программе Греф ответил: "Мы хотели бы участвовать, куда же без нас". "Половина ипотеки страны на нас", - добавил он.
Регионы ждут специалистов
С воодушевлением восприняли инициативу о льготной ипотеке руководители регионов Дальнего Востока. Так, исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил представителям СМИ, что ипотека под 2% годовых поможет молодежи в регионе решить проблему с приобретением жилья. По стоимости жилья Сахалинская область входит в список лидеров не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Средняя цена за 1 кв. метр на первичном рынке составляет более 100 тыс. рублей. На вторичном стоимость кв. метра в среднем составляет от 60 тыс. или может не отличаться от первичного.
"Мало того, что у нас большой процент ветхих и аварийных домов, о чем я уже доложил президенту, так и само по себе жилье в Сахалинской области очень дорогое, особенно новое. Это особенность островного региона - многие строительные материалы к нам приходится завозить морем, что приводит к их удорожанию", - сказал Лимаренко. Он отметил также, что сейчас на Сахалине "приобрести квартиру для молодой семьи - чрезвычайно сложная задача, а ведь для закрепления людей в области и на Дальнем Востоке в целом очень важно как можно быстрее решить жилищный вопрос".
В свою очередь губернатор Магаданской области Сергей Носов высказал мнение, что возможность приобрести новое жилье поможет остановить отток из региона квалифицированных кадров и даст возможность привлечь на территорию новых жителей. "Например, в Магаданской области мы ожидаем в ближайшем будущем создание около двух тысяч рабочих мест, и новая ипотечная программа позволит привлечь в экономику области качественных специалистов", - сказал он. "Мы понимаем, что временные рамки ограничены и, конечно, немедленно приступим к реализации данной программы", - добавил Носов.
Семьи смогут экономить
Экономия от снижения ставки с 10,2% до 2% для среднего кредита дальневосточной молодой семьи составит 12,7 тыс. рублей в месяц, считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.
"Снижение ипотечной ставки уменьшает ежемесячный платеж, и, как следствие, будет сохраняться довольно значимая сумма в семейном бюджете. Так, для среднего кредита в 2,8 млн рублей экономия от снижения ставки с 10,2% до 2% составит 12,7 тыс. рублей в месяц", - отметил эксперт.
По словам Алексеенко, программа льготного кредитования повысит интерес застройщиков к Дальнему Востоку. Он добавил, что рынок Дальневосточного федерального округа (ДФО) во многом недооценен, так как в регионе есть территории роста, на которых наблюдается демографический подъем и приток инвестиций.
"За прошлый год на Дальнем Востоке было выдано всего 14,5 тыс. кредитов на приобретение жилья на первичном рынке. При этом каждая вторая покупка жилья на стадии строительства осуществляется как раз с помощью ипотеки, что подчеркивает значимость данного инструмента для регионального рынка жилья", - резюмировал эксперт.