Привлечь кадры и молодежь. Путин снизил до 2% ставку по ипотеке для Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

По данным Минвостокразвития, льготную ипотеку смогут получить 17,8 тыс. нуждающихся в жилье молодых семей. В министерстве отметили, что субсидирование льготной ставки по ипотеке потребует ежегодных расходов из федерального бюджета порядка 2,18 млрд рублей.

Представители банков поддержали инициативу главы государства о льготном ипотечном кредитовании молодых семей на Дальнем Востоке, отметив при этом, что сначала необходимо разработать соответствующие механизмы.

Президентская поддержка

"Мы вчера с коллегами - руководителями регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент напомнил, что недавно на Дальнем Востоке была введена льготная ставка по ипотеке, ее размер составляет 5%, что ниже, чем в среднем по стране. "Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно", - сказал Путин.

При этом он предупредил руководителей других регионов, что по всей стране ввести льготную ипотечную ставку не получится. "Это потеряет смысл, потому что цель этой меры - привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", - сказал глава государства.

Путин высказал предложение запустить на Дальнем Востоке программу льготного ипотечного кредитования "уже в этом году сроком на 5 лет". Он пояснил, что это связано с необходимостью просчитать объемы финансирования, источники на будущее. Глава государства отметил, данная программа будет распространяться на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

По мнению российского лидера, первая и ключевая задача развития Дальнего Востока - это поддержка молодежи. Необходимо сделать все, чтобы молодые люди на этих территориях имели самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие "близкого для них Дальнего Востока", отметил президент. По этой причине на первый план выходит строительство комфортного и доступного жилья, добавил он.

Для каждой второй семьи

Механизм выдачи льготной ипотеки со ставкой 2% годовых для жителей регионов Дальнего Востока планировалось запустить до конца 2019 года. Финансировать операторов программы льготной ипотеки будет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Операторы программы - банки, ипотечные агентства - будут получать средства под госгарантии регионов и выдавать кредиты людям. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

В представленной на ВЭФ презентации Минвостокразвития приводится пример среднестатистической семьи с двумя работающими супругами, доход которой составляет 55,5 тыс. рублей. За вычетом налогов и прожиточного минимума от этого дохода остается 21,2 тыс. рублей. Это меньше, чем ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру при обычной ипотеке под 9,1% - он составляет 27 тыс. рублей. Взять такую ипотеку может только каждая десятая молодая семья, тогда как льготную под 2% может себе позволить каждая вторая. При этом ежемесячный платеж составит 16,1 тыс. рублей.

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) будет координировать выдачу льготной ипотеки жителям макрорегиона через региональные ипотечные агентства, сообщили в четверг в пресс-службе фонда. "Кредиты под 2% годовых будут выдаваться через региональные ипотечные агентства. Фонд выступит в роли единого оператора, координирующего их работу", - говорится в сообщении.

Банки готовы поддержать

Представители крупнейших российских банков уже заявили о том, что готовы принять участие в новой программе ипотечного кредитования, о запуске которой объявил президент РФ.