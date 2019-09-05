Иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха". Решение Арбитражного суда Москвы и апелляционной инстанции об отказе в иске отменено полностью, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан в начале июня 2018 года: "Росгосстрах" оспорил лицензионный договор на использование "РГС жизнью" товарных знаков "Росгосстраха", заключенный перед сменой собственника последнего летом 2017 года. По этому договору "РГС жизнь" платит за использование бренда менее 1 млн рублей в год, что "Росгосстрах" считает "сущими копейками" по сравнению с реальной стоимостью бренда - компания считает справедливой ставку роялти в 3,5% от дохода ответчика. По мнению истца, реальная ставка в 28 тыс. раз ниже рыночной. "РГС жизнь" называла требования истца абсурдными, а лицензионный договор - заключенным на законных основаниях.

Первоначальная сумма исковых требований составляла 116,5 млрд рублей, затем была увеличена до 148,8 млрд. Арбитражный суд Москвы 26 ноября 2018 года полностью отказал "Росгосстраху" в иске, 22 апреля 2019 года апелляция подтвердила это решение.

В октябре Роспатент своим решением приостановил правовую охрану товарного знака "Росгосстрах", лишив таким образом страховщика эксклюзивных прав на товарный знак. Это решение было принято по заявлению "Капитал лайф страхование жизни", и "Росгосстрах" оспорил его в суде по интеллектуальным правам.

Ранее "Росгосстрах", как и "РГС жизнь", принадлежал Данилу Хачатурову, но в 2016 году Хачатуров передал контроль в страховщике жизни Алхасу Сангулии, а "Росгосстрах" в августе 2017 года отошел банку "ФК Открытие", попав в периметр санации банка ЦБ РФ.