Резиденты ТОР и СПВ вложили в проекты в Хабаровском крае 44,3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае составил 44,3 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор края Сергей Фургал.

"Общий объем заявленных инвестиций по ТОР оценивается в 61,7 млрд рублей, будет создано свыше 6,9 тыс. новых рабочих мест. При этом на сегодня уже инвестировано 21,4 млрд рублей, создано 2441 рабочее место. По СПВ заявлено проектов на сумму 87,3 млрд рублей с созданием более 2,6 тыс. рабочих мест. Резиденты порта уже вложили 22,9 млрд рублей, открыв 587 рабочих мест", - сказал Фургал.

В Хабаровском крае действует три ТОР: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Николаевском районе. Режим СПВ распространен на Ванинский и Советско-Гаванский районы.

Среди крупных проектов в ТОР Фургал назвал строительство заводов и комбинатов компаний "Технониколь-Дальний Восток", "Амурская лесопромышленная компания", "АГМК", "Правоурмийское", "НГК Ресурс". Накануне открылся построенный в рамках ТОР "Хабаровск" новый пассажирский терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта.

В границах СПВ в крае реализуются проекты строительства терминалов по перевалке грузов и других объектов компаний "Дальневосточный Ванинский порт", "Ванино Транс-Уголь" (Группа компаний "Колмар"), "Прайм". В четвертом квартале года будет запущен первый этап транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке резидента "Ванино Транс-Уголь" с объемом инвестиций 31,2 млрд рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.