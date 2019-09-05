Хабаровский край сэкономил 20-30% при закупках топлива для северного завоза

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сэкономили 20-30% при закупках топлива для северного завоза в отдаленные районы региона. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор Сергей Фургал.

"В этом году мы через поправки в бюджете выделили сразу всю сумму на обеспечение северных районов топливом и смогли добиться сокращения стоимости минимум на 20%, а в некоторых районах на 30% по отношению к прошлому году", - сказал Фургал.

Он пояснил, что ранее топливо для северного завоза оплачивалось позже, а не сразу, что приводило к резкому удорожанию за счет отсрочки. Схему изменили.

Централизованные закупки топлива для муниципальных предприятий ЖКХ в Хабаровском крае ведутся с 2006 года, проведенная региональными властями проверка выявила, что практически на всех этапах схема была экономически неэффективной.

В Хабаровском крае продолжается северный завоз, поставки топлива идут по графику. В северные районы края планируется завезти 38,9 тыс. тонн топлива. На начало сентября в районы доставлено 14,2 тыс. тонн угля (95%) и 8,5 тыс. тонн нефтепродуктов (35%). Завершится завоз до 20 октября.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.