Цена нефти превысила $62 за баррель

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $62 за баррель 2 августа 2019 года.

На этом фоне российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара опустился на 16 копеек, до 65,94 рубля, а курс евро - на 5 копеек, до 72,83 рубля.

Нефть дорожает на фоне публикации данных о снижении коммерческих запасов нефти в США. По данным министерства энергетики США, запасы нефти снизились на 4,77 млн баррелей.