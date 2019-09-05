S7 сократила число рейсов из Саратова в Москву из-за роста тарифов в аэропорту Гагарин

САРАТОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 вдвое сократила число рейсов из Саратова в Москву из-за роста тарифов в новом аэропорту Гагарин, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании в четверг.

"В связи с ростом тарифов на обслуживание рейсов мы сократили частотность с четырех до двух рейсов в день. С учетом недавно опубликованного расписания конкурентов мы провели оценку экономики в зимний период и приняли решение, что больше двух рейсов в день летать коммерчески нецелесообразно. По прежним аэропортовым тарифам мы летали бы в два раза чаще", - пояснили в пресс-службе компании.

По данным авиакомпании, в Саратове, где живет более 850 тыс. человек, выполняется семь рейсов в день. В сопоставимые по численности города - Пермь, Волгоград, Краснодар, Тюмень и другие - осуществляется 10-20 рейсов в день.

Тарифы на услуги аэропортов устанавливаются ФАС России. В старый аэропорт Саратова летали региональные самолеты, новый аэропорт может принимать ближне- и среднемагистральные самолеты. За счет большей вместимости таких воздушных судов снижаются потребность в количестве рейсов и затраты авиакомпаний на одно кресло.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа, стартовым стал рейс из Москвы. Это второй в России аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.