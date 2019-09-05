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Apple может добавить сканер отпечатков пальцев на дисплеи iPhone

По информации агентства Bloomberg, такая функция станет доступна к 2020 году

ТАСС, 5 сентября. Американская компания Apple планирует добавить функцию распознавания отпечатков пальцев на дисплей iPhone к 2020 году. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами корпорации.

В 2013 году Apple стала использовать сканер отпечатков пальцев Touch ID на кнопке Home, однако с 2017 года новые модели iPhone выходят без этой кнопки. Touch ID была заменена системой распознавания лиц Face ID.

По данным агентства, Apple планирует совместить обе технологии в новой модели, которая, как ожидается, увидит свет в 2020 году. При этом дата релиза может быть сдвинута на 2021 год, отмечает Bloomberg.

Главные конкуренты Apple - корейская Samsung и китайские Huawei и Xiaomi - уже интегрировали функцию распознавания отпечатков пальцев в дисплеи своих последних моделей.

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