{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол Венесуэлы в России сообщил, что офис PDVSA откроется в Москве в ближайшее время

При этом Карлос Рафаэль Фариа Тортоса точной даты не назвал

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Офис венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA в самое ближайшее время откроется в Москве. Об этом в четверг заявил ТАСС посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Теперь мы уже можем сказать, что совсем скоро офис PDVSA начнет свою работу в Москве", - сказал дипломат.

О решении венесуэльского руководства перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву сообщила в начале марта исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в российской столице.

В начале лета министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в беседе с ТАСС в кулуарах ПМЭФ заявлял, что офис планируется открыть уже в июне. Однако с тех пор не появилось никаких новых подробностей относительно реализации данных планов.

Теги
ВенесуэлаРоссия
В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей
В Банке России указали, что чаще всего на развод ведутся мужчины с опытом работы в силовых структурах
Читать полностью