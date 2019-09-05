Посол Венесуэлы в России сообщил, что офис PDVSA откроется в Москве в ближайшее время

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Офис венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA в самое ближайшее время откроется в Москве. Об этом в четверг заявил ТАСС посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Теперь мы уже можем сказать, что совсем скоро офис PDVSA начнет свою работу в Москве", - сказал дипломат.

О решении венесуэльского руководства перенести европейский офис PDVSA из Лиссабона в Москву сообщила в начале марта исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в российской столице.

В начале лета министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в беседе с ТАСС в кулуарах ПМЭФ заявлял, что офис планируется открыть уже в июне. Однако с тех пор не появилось никаких новых подробностей относительно реализации данных планов.