Ретейлеры видят риски в законопроекте о запрете продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) видит риски в законопроекте о повышении возраста для покупки алкоголя до 21 года, в частности, проект все еще позволяет продажу алкоголя с содержанием спирта менее 16,5% лицам моложе 21 года, что приведет к перераспределению потребления алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков, но не решит проблему. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации.

"По нашему мнению, есть определенные риски по данному проекту. Например, законопроект по-прежнему разрешает продажу алкоголя с содержанием спирта менее 16,5% лицам 18-20 лет. То есть запретительные меры могут привести к перераспределению потребления различных видов алкогольной продукции, а не к сокращению ее потребления", - сказал представитель ассоциации.

Помимо этого, ретейлеры отмечают сложность визуального определения разницы в возрасте (между 18 и 20 годами) и продажи соответствующей категории граждан продукции (до 16,5% и более высокой); сложность определения содержания спирта по отдельным категориям продукции (например, красные вина), попадающими как в категорию до 16,5%, так и в более высокую.

"Более того, в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют достаточные для принятия решений сведения, например, об уровне и динамике потребления алкоголя населением России. Не решает законопроект и вопрос ответственности покупателя за совершение заведомо нелегальной покупки алкоголя", - пояснили свою позицию в АКОРТ.

Инициатива Минздрава

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам моложе 21 года.