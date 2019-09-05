Пенс подтвердил готовность США заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс подтвердил намерение администрации США в кратчайшие сроки заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле после выхода королевства из состава ЕС. Об этом он заявил во время встречи с главой британского правительства Борисом Джонсоном в Лондоне.

"Президент Трамп просил меня заверить вас в том, что Соединенные Штаты поддерживают решение Соединенного Королевства покинуть Европейский союз, а также в том, что США полностью готовы, имеют возможность и желание незамедлительно договориться с Великобританией об условиях торговой сделки", - сказал Пенс Джонсону, добавив, что соглашение о свободной торговле между двумя странами позволит увеличить их товарооборот в три-четыре раза.

Пенс также заявил, что США намерены делать все возможное для укрепления "особых отношений" между Лондоном и Вашингтоном, и подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп очень тепло относится к новому премьер-министру Великобритании и считает его своим другом.

В распространенном по итогам встречи заявлении канцелярии Джонсона на Даунинг-стрит, 10 также говорится, что стороны обсудили ряд "международных вопросов, в том числе темы Гонкгонга и Ирана".