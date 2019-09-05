Ретейлеры и производители предупредили о риске подорожания продуктов из-за новых штрафов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Торговые сети и производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за нарушение техрегламентов. Об этом говорится в письме на имя министра экономического развития России Максима Орешкина (копия есть в распоряжении ТАСС).

Обращение подписали крупные ассоциации и объединения торговли и производителей: Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока, Национальный союз мясопереработчиков, Рыбный союз, Союз участников потребительского рынка, "Русбренд", Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация, Союз производителей БАД.

Опасения вызвал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований технических регламентов. Согласно документу, который разработал Минпромторг, предусматривается введение штрафа в размере 3% от суммы выручки от реализации продукции за год.

Производители и ретейлеры отмечают, что наказание должно быть соизмеримым с нарушением, для этого необходим диапазон мер, начинающийся со значимо меньших величин штрафа. Большой же штраф, который может быть сопоставимым с величиной рентабельности по отдельным отраслям, заставят застраховывать риски, что приведет к увеличению стоимости продукции - то есть бремя отразится на покупателе, говорится в письме.

Союзы и ассоциации просят приостановить разработку законопроекта до выполнения плана мероприятий "регуляторной гильотины", завершения работы над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях и над проектами законов по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности.

Как отмечает газета РБК, механизм оборотных штрафов уже вводился для регулирования рынка бензина для владельцев АЗС за продажу не соответствующего требованиям техрегламентов топлива в размере 1% от выручки, а за повторное нарушение - 3%.

Позиция Минпромторга

В министерстве сообщили ТАСС, что рассмотрят замечания и предложения отрасли. "В представленных предложениях и замечаниях на законопроект представителями указанных организаций, а также субъектами предпринимательской деятельности отражены их опасения в связи с его принятием, что также будет рассмотрено Минпромторгом России в рамках подготавливаемой сводки поступивших замечаний и предложений по итогам публичного обсуждения проекта акта и сводного отчета", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.