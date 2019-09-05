Вице-премьер Южной Кореи предложил создать совместный с Россией инвестфонд

ТАСС, 5 сентября. Вице-премьер Южной Кореи Хон Нам Ги на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке предложил создать совместный российско-южнокорейский инвестиционный фонд. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

"Я предлагаю России и Южной Корее создать совместный инвестиционный фонд, который бы использовался для развития отраслей производства комплектующих и оборудования", - цитирует агентство слова Хон Нам Ги, выступавшего на заседании "Российско-южнокорейского делового диалога".

Он также отметил, что "для ускорения роста благосостояния азиатского региона и Евразии Южная Корея и Россия должны усилить сотрудничество". По словам Хон Нам Ги, благодаря тесному взаимодействию РФ извлечет выгоду из продажи технологий обработки сырья, а Республика Корея сможет вложить необходимые средства в диверсификацию поставщиков для своего производства.

Как отмечает Рёнхап, ожидается, что на полях форума Южная Корея обсудит возможность заключения соглашения о свободной торговли (ССТ) в сфере услуг и инвестиций с РФ, а также всеобъемлющего ССТ с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги возглавляет южнокорейскую делегацию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. В состав делегации вошли около 200 представителей правительства, руководителей провинций, городов и бизнес-сообщества Южной Кореи.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.