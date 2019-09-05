Эксперты: завершение выпуска интернет-адресов IPv4 не отразится на пользователях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Завершение выпуска новых интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, не скажется на конечных пользователях, потому что все операторы успешно подготовили инфраструктуру для перехода на IPv6. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Ранее РБК сообщил, что к концу сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4. По данным издания, это может привести к трудностям у небольших операторов связи и интернет-хостингов.

"Свободные протоколы IPv4 закончатся примерно к концу сентября, но все давно все сделали для того, чтобы перейти на новый вариант - IPv6. Подавляющее большинство операторов уже давно подготовили все оборудование для перехода, все современные смартфоны поддерживают протокол IPv6. Это всего лишь значит, что выпуска новых протоколов IPv4 не будет, но на пользователях это не отразится", - сказал в беседе с корр. ТАСС директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев.

При этом эксперт отметил, что трудности могут возникнуть только у пользователей очень старых гаджетов. "Сейчас идет плановый процесс перехода на IPv6", - заключил спикер.

Об отсутствии проблем в связи с завершением выпуска новых интернет-адресов протокола IPv4 заявили и в "Яндексе". "Все наши дата-центры уже более пяти лет работают в режиме IPv6-only, то есть в условиях полного отсутствия IPv4 адресов для связи серверов между ними. Публично доступные ресурсы "Яндекса" традиционно работают в режиме dual-stack: они доступны и по IPv4, и по IPv6 адресам. Кроме того, мы заблаговременно зарезервировали необходимое количество IPv4 ресурсов для новых сервисов в будущем", - пояснили там.

Компания начала внедрять IPv6 10 лет назад. "Факт недоступности протокола IPv6 для конечных пользователей нам виден, поэтому "Яндекс" активно участвует во множестве инициатив, призванных ускорить внедрение IPv6. Например, мы принимаем в гостях RIPE NCC (один из пяти региональных интернет-регистраторов, который занимается распределением интернет-ресурсов, а также связанную с этим регистрацию и координацию деятельности, направленную на глобальную поддержку функционирования интернета - прим. ТАСС) с двумя курсами об IPv6", - добавили в пресс-службе "Яндекса".

Готовность операторов

В пресс-службе компании "Мегафон" сообщили, что сеть компании уже давно поддерживает IPv6 и влияния на клиентов в связи с исчерпанием ресурса IPv4 RIPE NCC не ожидается. "Основная сложность с работой по IPv6 заключается в необходимости поддержки протокола на всех элементах, участвующих в пропуске трафика, включая, например, клиентское оборудование", - пояснили там, уточнив, что большинство пользователей имеют гаджеты, поддерживающие данный протокол.

В МТС также отметили, что одна из основных проблем - поддержка IPv6 на конечных устройствах. По умолчанию в большей части смартфонов был выставлен протокол доступа в интернет как IPv4. "Мы провели ряд мероприятий, которые позволили данную ситуацию изменить, и теперь основные производители аппаратов в профиле для нашей сети выставляют по умолчанию IPv4v6", - пояснили в пресс-службе.

Также компания сообщила, что массово начала внедрять IPv6 в прошлом году. В настоящий момент доля IPv6 трафика в сети превышает 30% и продолжает расти. "После запуска IPv6 на мобильной сети потребность в public IPv4 для мобильных абонентов у нас снизилась. Мы планируем сокращать долю IPv4 адресов для мобильных абонентов по мере роста трафика IPv6", - заключили там.

Другой крупный оператор - "Билайн" - сообщил, что переход на IPv6 стоит в планах компании. "И поскольку большой объем серверов в мире продолжает поддерживать только IPv4 и на период, пока их количество не станет незначительным, каждому абоненту будет выделяться DualStack IPv4\v6 адресов для обеспечения 100% возможности доступа ко всем ресурсам", - сказали ТАСС в пресс-службе.