Рыбные хозяйства Северной Осетии увеличат объемы производства

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Предприятия по разведению рыбы в Северной Осетии планируют увеличить объемы производства в 2019 году. Об этом стало известно во время их посещения заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба республиканского Минсельхоза.

"Республика обладает уникальными запасами воды, что является ключевым условием для форелеводства. Еще одна особенность - температурный режим, что позволяет практически круглогодично выращивать рыбу высокого качества за короткие сроки. Отрадно, появились крупные инвесторы, и мы считаем, что форелеводство будет успешно развиваться в республике. Потенциал колоссальный в регионе - объемы производства будут превышать десятки тысяч тонн", - цитирует пресс-служба Соколова.

В частности, ООО "Остров аквакультура" в Северной Осетии за 2018 год реализовало около 240 тыс. тонн форели в переработанном виде. По итогам 2019 года предприятие намерено увеличить выпуск продукции более чем в два раза. Осенью 2019 года планируется приступить к началу первой очереди строительства форелевого комплекса в селении Карджин с объемом инвестиций на первом этапе около 200 млн рублей.

Также в 2018 году в ООО "Арлан-Фиш" производство товарной форели составило 90 тонн, в 2019 году планируется произвести 200 тонн, в 2020 году - 350 тонн, в 2021 году за счет увеличения производственных площадей - 500 тонн.

Одновременно будет наращиваться производство малька за счет получения собственной икры. Хозяйство имеет цех по переработке охлажденной форели мощностью 3 тонны в сутки, 60% продукции реализуется на местном рынке, остальное отправляется в другие регионы Российской Федерации.

Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 1867,44 га, из которых 1278,6 га используются под прудовой аквакультурой для разведения растительноядных видов рыб, 248,2 га - под индустриальной - для разведения лососевых и осетровых пород рыб.