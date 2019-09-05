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Аксенов считает, что кредиты под 2,5% позволят сделать крымские курорты круглогодичными

По мнению главы республики, это позволит провести модернизацию, поставить диагностическое оборудование в местные здравницы, что поможет привлечь туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Механизм льготного кредитования курортной отрасли Крыма под 2,5% годовых, который власти республики прорабатывают с Министерством экономического развития РФ и Ростуризмом, позволит переоснастить здравницы региона и круглогодично привлекать туристов на лечение и реабилитацию, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"На совещании в правительстве в сентябре будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе и возможность предоставления кредитов для модернизации инфраструктуры, это касается в первую очередь здравниц, частных в том числе, под 2,5% годовых, что, соответственно, даст возможность провести модернизацию, перевооружить, поставить диагностическое оборудование, которое поможет привлечь туристов вне курортного сезона", - сказал Аксенов.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% из них прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. По данным на 1 сентября, на полуострове побывали 5,8 млн человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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