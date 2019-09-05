Ростех создаст индустриальный парк совместно со станкостроительным заводом под Тверью

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индустриальный парк будет создан совместно с госкорпорацией "Ростех" в Тверской области на базе Савеловского станкостроительного завода. Об этом в четверг журналистам сообщил глава региона Игорь Руденя.

"Хотели бы реализовать совместный проект с корпорацией "Ростех", машиностроителями, заинтересованными бизнес-структурами. Это создание индустриального парка на территории Савеловского завода. Здесь есть свободные площадки, на которых можно разместить дополнительные производства", - сказал он.

Компаниям, заинтересовавшимся работой в индустриальном парке, регион с 2020 года предоставит налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через Фонд развития промышленности. В пресс-службе правительства Тверской области отметили, что в ближайшее время будет сформирован пакет законодательных инициатив, обеспечивающих льготы резидентам индустриального парка. Преференции будут касаться в том числе налога на имущество. Тверская область рассчитывает, что эта индустриальная площадка станет одной из основных по экспорту товаров.

"Реализация проекта должна благоприятно отразиться на социально-экономической ситуации в городе, обеспечить занятость населения. Все, что от нас зависит, будем делать", - цитирует пресс-служба региона заместителя генерального директора Ростеха Максима Выборных.

Савеловский станкостроительный завод был основан в 2016 году, в настоящее время входит в состав крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования "Стан". Заказчиками предприятия выступают госкорпорации "Ростех", "Росатом", а также Российские железные дороги. По данным пресс-службы правительства Тверской области, завод обеспечивает 50% производства металлообрабатывающих станков на отечественном рынке.