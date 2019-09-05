Американские биржи выросли на фоне новостей о следующем раунде переговоров между США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Американские биржевые индексы отреагировали повышением на новость о том, что США и Китай готовятся провести в октябре очередной раунд торговых переговоров. Соответствующие данные размещены в четверг на сайте нью-йоркской фондовой биржи.

Так, по данным на 14:10 времени восточного побережья США, американский промышленный индекс Dow Jones набрал 400,51 пункта (1,52%), поднявшись до отметки 26755,98. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 37,67 пункта (1,28%) до 2975,45 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ набрал 126,24 пункта (1,58%) и находится на отметке 8103,12.

"Брезжит надежда на разрешение торговых споров. Учитывая это, я думаю, нужно сохранять осторожность. Мы были в подобной ситуации несколько раз", - приводит газета The Wall Street Journal слова главного инвестиционного стратега финансовой компании Ameritrade Джей-джей Кинахана. "Я уверен, что сделка рано или поздно будет достигнута", - считает его коллега из Leuthold Group Джим Полсен.

Ранее в четверг Министерство коммерции Китая сообщило о том, что следующий, 13-й по счету раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося в тот же день утром телефонного разговора между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителями американской стороны - министром финансов США Стивеном Мнучиным, представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд, вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля.