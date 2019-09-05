Процедуру получения гарантийной поддержки упростили для предпринимателей в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы будет учитывать опыт, который есть у предпринимателей в работе с госконтрактами, а банки упростят процедуру рассмотрения заявок на поручительство. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Московским предпринимателям теперь будет проще получить гарантийную поддержку. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ) скорректировал порядок рассмотрения заявок для выдачи поручительства по кредиту и банковской гарантии. Участников госзаказа ждут лучшие условия для получения поручительств", - сообщается на сайте.

Как отметил руководитель департамент предпринимательства и инвестиционного развития Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в публикации, таким предпринимателям особо важно получить заемные средства в срок.

"В отдельные периоды мы выдавали до четверти поручительств столичным бизнесменам, работающим по контрактам с государством. Фонд готов предложить более лояльные условия тем, кто уже имеет опыт исполнения заказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ и хочет получить средства на вновь выигранный похожий заказ", - сказал Фурсин.

Как отмечается на сайте, занимаясь заявками, фонд будет учитывать опыт, который есть у предпринимателей в работе с госконтрактами. Для них сократят объем проверки деятельности предприятия. Это поможет уменьшить срок рассмотрения заявки.

Упрощение процедуры

В первую очередь фонд упрощает процедуру анализа заявок на поручительство от банков, которые выступают лидерами в сегменте выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства и сформировали качественные портфели. Упрощенный порядок уже начал действовать. Фонд оформил первое поручительство в размере 20 млн рублей по кредиту на 40 млн рублей для малой компании, работающей в сфере логистики и перевозок.

"Фонд по упрощенной схеме начнет выдавать поручительства по кредитам малым предприятиям в крупнейших банках страны, с которыми у нас выработано добросовестное сотрудничество. На них приходится более половины объема поручительств фонда", - сказал Фурсин.

Как уточняется в публикации, сегодня под капитал фонда, который составляет 10 млрд рублей, сформирован портфель действующих поручительств (19,5 млрд рублей). Это покрывает кредиты и гарантии московским предпринимателям на сумму 35,8 млрд. рублей.

"Таким образом, каждый рубль, вложенный государством в гарантийный капитал, позволил привлечь в действующие малые и средние компании 3,6 рубля кредитных средств", - отметил Фурсин.

Кроме того, если у небольших компаний не хватает собственных залогов при обращении в банки, дополнительные гарантии могут решить эту проблему. Фонд выступает поручителем и закрывает риски кредиторов. Средний размер поручительства