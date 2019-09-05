В Крыму к 2023 году отремонтируют очистные сооружения, стоки которых выходят в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Все канализационно-очистные сооружения (КОС) курортов Южного берега Крыма будут реконструированы до конца 2022 года. На 12 основных объектов в федеральной целевой программе по развитию Крыма заложено около 11,5 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Крым 24".

"Проблема есть, конечно. Очистные сооружения не ремонтировались, не реконструировались. <…> В первую очередь в программу модернизации попали южнобережные КОС, которые находятся в пределах курортных зон. 12 КОС будет отремонтировано, в программе в общей сложности 11,5 млрд рублей. В следующем году более 1,5 млрд рублей на эти цели будет направлено. <…> Надеемся, что к концу 2022 года будем иметь чистое море во всех районах Республики Крым", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что финансирование для этих работ уже предусмотрено, планы согласованы с правительством РФ. По его словам, предложения по еще восьми очистным сооружениям направлены на утверждение, всего в регионе нуждаются в ремонте 96 объектов.

"Но даже в текущем режиме, хотя качество очистки низкое, работали над тем, чтобы создать режим гиперхлорирования, убить все микробы. Часть выпусков в море была просанирована, чтобы увеличить дальность и глубину", - добавил глава республики.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов, а в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.