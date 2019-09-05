Аксенов сообщил о смене собственника завода "Крымский титан", где происходили выбросы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Собственник сменился у завода "Крымский титан", где в 2018 году происходили химические выбросы. Об этом заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"В августе месяце на предприятии появился новый собственник, который готовит предложения свои в части продолжения дорожной карты. Если собственник не выполнит свои обязательства, предприятие будет национализировано. Надеемся, что новый собственник выполнит взятые на себя обязательства", - сказал Аксенов.

Глава Крыма не уточнил, какая именно организация стала новым собственником предприятия.

Ранее в городе Армянске вводили режим ЧС из-за выброса неизвестного вещества в ночь на 24 августа 2018 года. Тогда жители сообщали, что на крышах домов и листьях деревьев появился желтый налет, запах кислоты в воздухе, который стоял несколько дней. СК РФ возбуждал уголовное дело. По предварительным данным, причиной было испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Была разработана дорожная карта для нормализации работы предприятия.

При этом в июне 2019 года глава Крыма сообщил, что завод может быть закрыт, если уровень ПДК серной кислоты в кислотонакопителе предприятия будет превышен. На тот момент он не превышал 6-7% при ПДК в 12%.