США заинтересованы в экспорте СПГ в Грецию и через нее в Восточную Европу

АФИНЫ, 5 сентября. /ТАСС/. США заинтересованы в превращении Греции в энергетический узел в регионе, в том числе за счет экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию и через нее в Восточную Европу. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс газете "Катимерини" после состоявшихся в четверг встреч с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, министром развития и инвестиций Греции Адонисом Георгиадисом и другими членами кабинета.

По словам издания, Росс сделал особый акцент на превращении страны в энергетический узел, подчеркнув, что "существует серьезная заинтересованность Америки в экспорте сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию и через нее в Восточную Европу". Министр торговли также сказал, что, как только будет заключен крупный контракт на поставку СПГ в регион, регазификационный терминал в греческом портовом городе Александруполисе будет "немедленно задействован при участии США".

Росс назвал приватизацию в Греции потенциальным катализатором для инвестиций США, указав, что имеется интерес к крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей компании "Эллиника Петрелеа" (ELPE, Hellenic Petroleum). По его словам, для США могут представлять интерес такие сферы греческой экономики, как приватизируемые компании, сырьевые отрасли, включая энергетику, технологии, информационный сектор и оборону.

Хорошее впечатление от старта нового правительства

Министр торговли США отметил, что он находится под впечатлением своих контактов с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и другими членами правительства Греции. Американский министр назвал особенно позитивными перспективы развития двусторонних экономических отношений и выразил уверенность, что во время визита Мицотакиса на сессию Генеральной ассамблеи ООН, когда Росс даст 25 сентября в США обед в честь греческого премьера в присутствии десятков американских бизнесменов, будет решительно усилен инвестиционный интерес США к этой стране.

По мнению Росса, меры по стимулированию экономического роста, которые готовит греческое правительство, будут производить впечатление. "Премьер-министр их мне представил, и они действительно впечатляют", - сказал министр. "Успешные выпуски облигаций как правительством Греции, так и Банком Пирея, а также соглашения, например, с PIMCO, еще не заметили как следует американские инвесторы, и когда это будет сделано, инвестиционный интерес резко возрастет", - считает Росс.

Росс подчеркнул, что тот факт, что Греция идет к снижению налогов и в то же время достигает первичного профицита госбюджета, является очень хорошим признаком. "Это правительство знает, что нужно экономике и что нужно делать срочно, а присутствие технократов в нем обеспечивает реалистичные и короткие графики реализации. Я был поражен тем фактом, что правительство сочло необходимым извиниться за отсрочку всего на пять дней при проведении тендера на лицензию [будущего] казино в районе Эллиникон, тогда как предыдущие правительства неоднократно продлевали такие конкурсы", - сказал американский министр.

Греция хочет превратить территорию бывшего афинского международного аэропорта "Эллиникон" в туристическо-деловой и развлекательный комплекс с казино, парковой и пляжной зоной стоимостью в миллиарды евро. Согласно этой идее, тут появится некое подобие американского Лас-Вегаса. Объявлен конкурс на предоставление соответствующих лицензий на создание на территории бывшего аэропорта так называемого Интегрированного развлекательно-курортного комплекса (Integrated Casino Resort - IRC). Он будет включать казино, располагающее 120 игровыми столами и 1200 игровыми автоматами на площади 15 тыс. квадратных метров, пятизвездочный отель на 2 тыс. мест, конференц-центр площадью 12 тыс. квадратных метров, роскошные магазины, жилые апартаменты, торговые центры, спортивные сооружения, а также пристань для яхт (марину).

Освобождение от пошлин

На вопрос том, может ли Греция быть освобождена от тарифов и пошлин, которые США наложат или наложили на ЕС, министр ответил утвердительно. По его словам, это может касаться экспорта греческого оливкового масла в США. По поводу тарифов на экспорт стали и алюминия Росс сказал, что заявки на льготы все еще рассматриваются, и они, возможно, будут распространяться и на греческие компании.

Что касается греко-турецких отношений, то американский министр отметил, что он посетит соседнюю страну сразу же после Греции, чтобы гарантировать, что Анкара "оставалась привязанной к Западу". По его оценке, есть большие перспективы для расширения американо-турецкой торговли.

В свою очередь пресс-служба греческого премьера сообщила после встречи Мицотакиса с Россом, что в центре их встречи были большие инвестиционные возможности в Греции и тесное сотрудничество между Грецией и США в сфере торговли. "Премьер-министр представил Россу программу греческих реформ, сделав акцент на вопросах восстановления доверия к стране в экономической сфере и упрощения инвестиционных процедур, а американская сторона указала на первые примеры эффективности деятельности правительства. Мицотакис представил весь набор запланированных флагманских инвестиций, а также затронул вопрос об освобождении от пошлин греческого оливкового масла при экспорте в США", - говорится, в частности, в сообщении.