Власти Крыма в 2019 году рассчитывают выполнить ФЦП на уровне прошлого года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что в этом году смогут выполнить мероприятия федеральной целевой программы по развитию региона более чем на 90%, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Крым 24".

"Общий объем средств, которые в этом году необходимо отработать, [составляет] 73 млрд рублей. Объем освоения средств сегодня - 90%, практически идем в графике. Ожидаем, что в конце года результат будет 92-93%", - сказал Аксенов.

По итогам 2018 года Минфин Крыма сообщал, что ФЦП исполнена в республике на 93%, или на 64,9 млрд рублей. При этом сам Аксенов отмечал, что в 2018 году сроки исполнения программы были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать их инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10%, до 959 млрд рублей.