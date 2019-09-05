Ретейлеры зафиксировали летом рост продаж гаджетов для здорового образа жизни и учебы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Крупные торговые сети этим летом зафиксировали повышенный спрос на гаджеты, которые помогают людям следить за ведением здорового образа жизни. Также перед сентябрем отмечен рост продаж техники для учебы, об этом свидетельствуют данные компаний.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" отметила тренд на здоровый образ жизни, который продолжает набирать популярность: в августе штучные продажи фитнес-гаджетов (часов, браслетов, трекеров) выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Наиболее активную динамику демонстрируют смартфоны, аксессуары, умные гаджеты - спрос наших клиентов на эти товары вырос на 20-40% год к году. К школе выбирают недорогие смартфоны с широкой диагональю, например Honor, Xiaomi, детские часы с GPS-трекером", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Студенты и взрослые, вернувшиеся после отпусков, также обновляют цифровую технику по выгодным ценам, но чаще выбирают флагманские модели смартфонов и часов ведущих брендов: Apple, Samsung и Huawei", - пояснили в "М.Видео-Эльдорадо".

В "Билайне" сообщают, что в течение лета этого года наблюдался рост спроса на беспроводные наушники. Также в последние две недели августа особо популярным товаром были детские часы.

В МТС также был зафиксирован аналогичный спрос перед сентябрем. "За две недели до начала учебного года вырос спрос на детские часы, недорогие смартфоны и планшеты. При этом самую большую динамику демонстрируют продажи детских часов, которые в это время стали покупать в три раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщили в компании.

По мнению компании, на это повлиял выход новых доступных моделей, широкая рекламная компания и маркетинговые акции. В августе 2019 года продажи часов для детей выросли на 40% по отношению к июлю 2019 года.

Спрос на смартфоны и планшеты

При этом в МТС также отмечают, что в это время также выросли продажи смартфонов на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего в августе этого года увеличился спрос на недорогие устройства в ценовых категориях от 5 тыс. до 10 тыс. и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Их стали покупать на 30% чаще, чем в июле 2019 года. Среди популярных моделей смартфонов в августе 2019 года: Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50, Honor 10 Lite, Samsung Galaxy J2 Core и Honor 7A.

"Кроме того, перед началом учебного года традиционно растет спрос на планшетные компьютеры. По сравнению с прошлым годом продажи остались на прежнем уровне, а по сравнению с июлем 2019 года они выросли на 20%. Как правило, пользователи выбирают доступные устройства стоимостью до 10 тыс. рублей. Среди самых популярных планшетов оказались Huawei Mediapad T3 7 и ряд моделей от Irbis с 7 и 10-дюймовыми экранами", - добавили в МТС.

Вице-президент по продажам в компании "Связной" Давид Борзилов сообщил ТАСС, что летом 2019 года траты покупателей на смартфоны увеличились на 18%. "Средняя цена достигла 22200 рублей. Что интересно, в онлайне этот показатель вырос на 35%, до 25300 рублей. Лидеры продаж в штучном выражении плавно переместились из 2018 в 2019 с небольшими изменениями. Samsung остается на первой строчке рейтинга, а Honor - на второй", - сказал он.

В "Билайне" пояснили, что на рынке в целом в июне-июле 2019 года продажи смартфонов выросли на 3,7% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. "Это можно объяснить, в частности, тем, что россияне стали покупать смартфоны более высокой ценовой категории", - сообщили в пресс-службе.

В компании "Мегафон" сообщили ТАСС, что, как и в прошлом году, самым популярным смартфоном этим летом стал бюджетный Vertex Impress Luck. В пятерке брендов на первое место попал Huawei и Honor, Samsung упал с прошлого года на второе место. "По динамике год к году рост продаж смартфонов в штуках составил 8,9%. Лидером роста среди брендов оказался Huawei и Honor (прирост в 9,4 раза)", - заключили в компании.