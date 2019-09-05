"Почта России" построит два логистических центра на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Два новых логистических почтовых центра "Почты России" будут открыты во Владивостоке и Хабаровске. Об этом в четверг сообщил гендиректор предприятия Николай Подгузов в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы создаем в дальневосточном региона два хаба: во Владивостоке и в Хабаровске. Это строительство логистических центров, в частности, в Хабаровске мы планируем запустить логистический центр уже в следующем году, в октябре-ноябре, и далее во Владивостоке примерно такого же объема объект осуществить", - сказал он.

По его словам, "Почта России" развивает свою инфраструктуру с учетом прогнозируемых товарных потоков, в частности, на азиатском направлении, чем и вызвана необходимость создания логистических центров на Дальнем Востоке.

Подгузов отметил, что объем инвестиций в каждый центр составит около 2,5-3 млрд рублей. "В каждом случае это создание несколько сотен рабочих мест, это логистические технологии, это качество сервиса для граждан", - добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.