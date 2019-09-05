Крым запросил у МВД "десант" экспертов, чтобы привлечь подрядчиков за нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма попросили МВД РФ и Минюст России прислать в регион "десант" экспертов, которые позволят довести до суда материалы о нарушениях, допущенных подрядчиками при строительстве бюджетных объектов. Пока за эти нарушения в республике не был наказан ни один подрядчик, сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Крым 24".

"Материалы, которые нами направлялись в правоохранительные органы, не могли быть рассмотрены и доведены до логического завершения. У нас более 300 материалов застряло на стадии получения заключения экспертизы о нанесении ущерба, не хватает экспертов судебных. Я обратился к министру внутренних дел РФ, к министру юстиции с просьбой делегировать десант экспертов этот вал документов разобрать", - сказал Аксенов.

Он пояснил, что экспертная оценка ущерба позволит продолжить работу по уже сформированным материалам. "У нас за эти годы ни один подрядчик не наказан за то, что допустил нарушения при строительстве бюджетных объектов, к большому сожалению. Надеемся, что динамика [после появления экспертов] будет, проблема будет решена", - отметил глава региона.

При этом, подчеркнул он, главная цель республиканских властей - не допустить нарушений и ущерба в будущем.

Основная часть строительных проектов в Крыму реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию полуострова, которая в прошлом году была исполнена в республике на 93%, или на 64,9 млрд рублей. При этом Аксенов отмечал, что сроки исполнения программы были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.