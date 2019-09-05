Экспорт товаров из Дагестана в 2018 году вырос на 15%

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Экспорт дагестанской продукции в прошлом году вырос на 15% и составил более 64 млн долларов США, сообщил заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджиамин Рамалданов в четверг на стратегической сессии по вопросам реализации нацпроектов в республике.

"В 2018 году экспорт [республики] составил 64,2 млн долларов США и вырос на 15%. Основу экспорта составляют продовольственные товары, вывоз которых увеличился в два раза. Это живые животные, которые поставлялись в Грузию и Азербайджан, мясо - в Иран, овощи и рыба - в Азербайджан", - сказал замминистра.

По его словам, из непродовольственных товаров почти в два раза вырос экспорт стекла и штукатурных материалов, эти товары поставлялись в Азербайджан, Болгарию, Грузию, Украину и другие страны.

"В структуре экспорта Республики Дагестан товары верхнего передела - с высокой степенью переработки - составляют около 19%. Это готовая или консервированная рыба, икра, готовые пищевые продукты, предметы одежды и обувь, машиностроительное оборудование. Товары среднего передела - мясо, пищевые мясные субпродукты, мука, крупа, обработанное зерно - составили около 13%", - уточнил Рамалданов.

Он отметил, что товары с низкой степенью переработки - живые животные, рыба, овощи, черные металлы, различные виды цемента - составляют 61%. "Мы видим, что в экспорте преобладает продукция нижнего передела, это большой потенциал для развития в республике перерабатывающих производств, в первую очередь, сельскохозяйственной продукции", - отметил замминистра.

География экспорта

Дагестанская продукция, по словам Рамалданова, экспортируется в страны постсоветского пространства, Европы и Юго-Восточной Азии.

"Проведенный опрос предприятий выявил готовность дагестанских экспортеров осваивать новые рынки в странах Персидского залива, Латинской Америки. Кроме того, мы ставим цели развития торгово-экономических связей в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, взаимовыгодные отношения планируем сейчас наладить с Китаем, Индией, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и так далее", - добавил Рамалданов.

Он сообщил, что всего в 2018 году внешнеторговый оборот Дагестана составил 172,6 млн долларов США, что по сравнению с 2017 годом меньше на 18%. Основными странами-партнерами Дагестана являются Азербайджан, Китай, Чехия, Белоруссия, Иран, Украина, Грузия и Турция.