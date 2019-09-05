Товарооборот между Крымом и Сирией кратно увеличится с 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Торговый оборот между Крымом и Сирией кратно увеличится с 1 января 2020 года. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"Торговая компания наша (крымско-сирийский торговый дом) намерена увеличить кратно обороты с 1 января 2020 года. В октябре будут подписаны дополнительные соглашения по поставке продукции крымских предприятий на территорию Сирийской Арабской Республики. Из Сирии - фосфаты для нашей химии", - сказал Аксенов.

Власти Крыма заключили на 61-й международной выставке в Дамаске, которая проходит с 28 августа по 6 сентября, контракты с сирийскими компаниями на $250 млн, оплата будет производиться в национальных валютах.

Первый корабль с зерном из Крыма уже отправился в Сирию, а оттуда на полуостров пришла партия цитрусовых, отметил Аксенов. "Будут, скорее всего, заключены соглашения с Керченским стрелочным заводом, [он] будет участвовать в восстановлении железнодорожного сообщения в Сирийской Арабской Республике. Есть варианты поставки нефтепродуктов", - добавил глава Крыма.

По данным Министерства промышленной политики региона, до подписания соглашения основу экспорта из Крыма в Сирию составляла гречиха - более $196 тыс. Импорт цитрусовых из Сирии на полуостров достиг $14 тыс. В 2018 году торговля с Сирией не велась, а в 2017 году в Крым из Сирии импортировали бумагу и полиграфическую продукцию на более чем $35 тыс. Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил $210,6 тыс.