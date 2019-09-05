Глава Минпромторга рассказал, когда tax free заработает по всей России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Система tax free, позволяющая иностранным гражданам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

Вернуть себе НДС с товаров могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для этого нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. руб/ с учетом налога и оформить на них чек. На подакцизные товары (например, на алкоголь и табак) система tax free не распространяется.

"Электронную систему чеков tax free внедряет ФТС России вместе с налоговой службой. Ее отладка будет завершена до конца 2019 года. Что касается распространения tax free на всю страну, мы должны внести эти предложения в правительство к маю 2020 года, в Государственную Думу - в сентябре 2020 года. С января 2021 года должны будем сопровождать рассмотрение федерального закона Советом Федерации", - сказал Мантуров.

Тестировать электронные чеки начнут с 1 октября в аэропортах Московского авиаузла. После покупки товаров в российских магазинах турист получит чек со специальным штрих-кодом. Информация о чеке автоматически отправится в единую электронную систему таможенных органов. Во время прохождения таможенного контроля при выезде из России турист должен предъявить товар и чек таможеннику, который отсканирует код и проставит отметку о вывозе товара с территории ЕАЭС. Затем эта информация в электронном виде передается оператору tax free и ФНС России.

Постепенно технология заработает по всей стране, отлаживать ее будут в 2020 году.

И в следующем году Минпромторг планирует внести изменения в федеральные законы и нормативные правовые акты для отмены ограничений в системе tax free по количеству магазинов и их расположению, отметил Мантуров. Таким образом, tax free сможет заработать на территории всей страны.

В тестовом режиме система tax free была запущена в апреле 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к ней подключались магазины в российских городах, которые принимали чемпионат мира по футболу.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.