Мантуров рассказал о причинах падения новых автомобилей в России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Основной причиной сокращения продаж новых автомобилей в России является снижение реальных доходов населения. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения", - сказал Мантуров, отметив, что с 1 июля 2019 года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.

Министр также напомнил, что на эти цели дополнительно выделено 10 млрд рублей - 6 млрд рублей на социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в рамках льготного автокредитования и 4 млрд рублей - на льготный лизинг коммерческой техники. По мнению Мантурова, это позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. единиц техники в 2019 году. "Также продолжится программа стимулирования спроса на газомоторную технику с бюджетом 2,5 млрд рублей", - уточнил он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV в РФ падают четвертый месяц подряд. За семь месяцев 2019 года авторынок сократился на 2,4%, до 968,72 тыс. автомобилей.