В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области. Соответствующее сообщение пресс-службы министерства было распространено в четверг вечером.

"Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали А. Г. Силуанов (первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов - прим. ТАСС) и К. А. Чуйченко (вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко - прим. ТАСС). К сожалению, участие В. Л. Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом", - говорится в сообщении МЭР.

Мутко 5 сентября раскритиковал работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями, так как ни один из них, по его словам, не получил полагающиеся им выплаты. На заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области вице-премьер заявил, что правительство оперативно приняло решение выделить 500 млн руб. для этих целей, но при этом со стороны министерства соответствующих решений нет.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.