Беглов: реконструкция в Таврическом саду Петербурга может обойтись в 2-4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Реконструкция оранжерей Таврического сада в центре Петербурга может обойтись в 2-4 млрд рублей, сообщил в четверг в эфире телеканала "78" врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Оранжереи располагаются на территории парка, прилегающего к Таврическому дворцу, в последние годы они никак не использовались и пришли в запустение. На этом месте планируется обустроить общественное пространство с зоной для отдыха и развлечений.

"У нас есть один хороший проект - это оранжереи Таврического сада, там может получиться очень интересный результат с привлечением бизнеса: можно сделать там рестораны, кафе, прогулочные зоны, посадить цветы, сделать зимний каток. Нужен серьезный инвестор, потому что проект может обойтись от 2 до 4 млрд рублей, не каждый это потянет. В ближайшее время будем объявлять конкурс на лучший инвестиционный проект", - сказал Беглов, добавив, что общественное пространство может стать одним из лучших в городе, для чего нужно сделать его современным, но сохранить историческую значимость.

Власти Санкт-Петербурга планируют до конца сентября утвердить документацию и начать прием заявок на конкурс о заключении концессионного соглашения по проекту реконструкции оранжерей Таврического сада в центре города. Интерес к проекту проявили несколько компаний, в том числе холдинг Ginza Project и фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома", которые смогут принять участие в конкурсе. Оранжереи исторически являются частью Таврического садово-паркового ансамбля, который имеет статус объекта культурного наследия. Таврический дворец был построен по личному указанию императрицы Екатерины II и подарен князю Григорию Потемкину-Таврическому, расположение оранжерей на территории исторического сада накладывает определенные ограничения на их реконструкцию - новые объекты должны повторить форму и размеры существующих.

Проекты благоустройства

Кроме того, в планах у властей Петербурга создание сразу нескольких новых общественных пространств. В их числе арт-парк в центре Петербурга, который займет 6 гектаров на берегу Малой Невы между Тучковым и Биржевым мостами вместо планировавшего ранее судебного квартала. Во Фрунзенском районе продолжится расширение парковой зоны.

"Впервые за долгое время мы сделали в Петербурге новый парк - Героев-пожарных, мы объединили его с парком Интернационалистов. А дальше со стороны Софийской улицы есть антенное поле, которое когда-то принадлежало Минобороны. Мы его забрали себе и там сделаем патриотический парк с полосой препятствий. Сейчас разрабатываем концепцию, получится такое гигантское пространство для Фрунзенского района - совмещение трех парков", - сказал Беглов. Он также рассказал о планах привести в порядок Юнтоловский парк, парк Академика Сахарова, Южно-Приморский, Пискаревский парки и другие.

В Кронштадте будет реализован масштабный инвестиционный проект под названием "Кронштадт. Остров фортов". Проект предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров. Знаменитые кронштадтские форты - "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" - после реставрации и станут доступны для жителей и гостей города. Беглов сообщил, что есть интересные наработки по поводу Петровского дока. "Мы планируем там создать подводный музей затонувших кораблей. Можно будет посмотреть через стекло или взять акваланг и поплавать среди кораблей", - сказал Беглов.