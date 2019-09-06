Россия и Куба согласовали совместные проекты в области транспортного сотрудничества

ГАВАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Представители транспортных ведомств России и Кубы Дмитрий Зверев и Найма Альфонсо Акоста подписали в четверг итоговый протокол заседания транспортной группы Межправительственной российско-кубинской комиссии, подтверждающий стремление стран к дальнейшему развитию экономического сотрудничества, передает корреспондент ТАСС.

"Достигнуто согласие по очень многим актуальным вопросам взаимодействия России и Кубы, давнего партнера и доброго друга России. Было достигнуто соглашение по сотрудничеству в области железнодорожного, морского и авиационного транспорта и реализации конкретных инвестиционных проектов с участием российских инвестиций и российских компаний, а также совместных проектов с кубинскими партнерами, - заявил журналистам замминистра транспорта РФ. - В соответствии с соглашением, которое было подписано в июне в Санкт-Петербурге между нашими правительствами, осуществляется подготовка конкретного плана мероприятий и обсуждение условий контракта, чтобы стороны смогли приступить к модернизации железнодорожной сети острова". По словам Зверева, ведомства также договорились о сотрудничестве по обучению пилотов и повышении квалификации авиационного персонала.

Делегация Министерства транспорта РФ во главе с заместителем министра Дмитрием Зверевым, находящаяся с визитом в Гаване, провела в среду и четверг рабочие встречи с представителями транспортного ведомства Кубы. В ходе заседаний группы Межправительственной российско-кубинской комиссии стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в железнодорожной, авиационной, морской и автомобильной отраслях. В работе транспортной группы приняли участие представители ОАО "РЖД", Росморречфлота, холдинга "Синара-Транспортные машины", ПАО "Совфрахт".