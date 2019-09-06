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Nokia представила телефон-раскладушку 2720 Flip

Аппарат обладает поддержкой современных приложений, включая WhatsApp и Facebook. Также на модель предустановлен голосовой ассистент от Google
' Nokia Mobile/YouTube'

ТАСС, 6 сентября. Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia.

Телефон показали на международной выставке электроники IFA в Берлине. Nokia 2720 Flip имеет 2,8-дюймовый экран  и обладает поддержкой современных приложений, включая WhatsApp и Facebook. Кроме того, на него предустановлен голосовой ассистент от Google. На внешней стороне устройства также есть небольшой дисплей.

Как отмечается в пресс-релизе, Nokia 2720 Flip сочетает в себе "знакомый дизайн раскладушки, простоту и надежность".

Продажи Nokia 2720 Flip начнутся уже в этом месяце.

Он будет доступен в синем, черном и розовом цветах. Как сообщили в HMD Global, стоимость устройства составит €89.

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